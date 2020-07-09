На Львовщине полицейские задержали священника за торговлю оружием

На Львовщине задержали священника, который перерабатывал стартовые пистолеты на боевые и продавал их. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

48-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием, покупал стартовые и шумовые пистолеты, переделывал их на боевые и подыскивал клиентов для продажи.

Во время досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через интернет он покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, которые потом переделывал на боевые. Также он изготавливал патроны к этим пистолетов.

Затем священнослужитель подыскивал покупателей и переправлял им оружие почте.

Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Ее изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой удалены пистолеты признали огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе.

По месту жительства подозреваемого, а также в его покупателей провели обыски. Сейчас изъято 8 пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, свето-шумовые гранаты и другие элементы оружия. Обыски продолжаются.

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