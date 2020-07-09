Дмитрий Медведев предложил украинцам смирится с потерей Крыма и оккупацией Донбасса

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверяет, что Россия, аннексировавшая Крым и оккупировавшая часть Донбасса, не проводит в отношении Украины «недружественную политику». Об этом сказал в интервью российскому изданию «Комсомольская правда».

При этом он посоветовал украинской стороне признать эти акты агрессии как свершившийся факт.

«Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Россией (Крым был оккупирован российской армией и аннексирован с нарушением всех международных норм – «ОстроВ»). Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны (часть Донбасса оккупирована Россией при поддержке местных сепаратистов – «ОстроВ»)», – заявил он