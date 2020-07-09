Никаких уступок в переговорах между Украиной и Венгрией речи не идёт: Кулеба

Только встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Венгрии Виктором Орбаном сможет окончательно нормализовать отношения между двумя странами, во время переговоров глав МИД ни о каких уступках речь не шла.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Голос Америки.

Кулеба отметил, что сейчас страны работают над восстановлением доверия и наработкой общей повестки дня.

По его словам, комплексно проблемы в отношениях между Киевом и Будапештом могут быть устранены только после проведения встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии. И сейчас представители обеих стран работают над тем, чтобы такая встреча состоялась.