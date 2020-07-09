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Главная » Украина » Общество
17:44 09 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сроки появления аграрного министерства

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что максимум в сентябре в Украине появится аграрное министерство и будет назначен министр.

Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Волынской области, сообщает «Укринформ».

«У нас осталась одна сессионная неделя, именно следующая, а потом Верховная Рада у нас отдыхает, поэтому я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро, но максимум в сентябре, когда выйдут депутаты снова работать, — да, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что ждет предложений от фермеров и переработчиков сельскохозяйственной продукции относительно кандидатур на должность аграрного министра.

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