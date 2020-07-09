В Киеве адвоката задержали на взятке

На данный момент адвокату готовят сообщение о подозрении.

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который подстрекал клиента дать более полумиллиона гривен взятки судье за выдачу судебного приказа в его пользу. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Дело” со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

“Мужчина подстрекал представителя своего клиента передать 570 тысяч грн взятки заместителю председателя Оболонского районного суда города Киева за выдачу судебного приказа о взыскании с частного предприятия 7 млн грн в его пользу”, — говорится в сообщении.

Указано, что 9 июля правоохранители задержали адвоката возле здания Оболонского райсуда. Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч грн с целью последующей передаче судье.

Сообщается, что деньги полиция изъяла в полном объеме — 570 тысяч грн.

Сейчас продолжаются следственные действия.