Андрей Вавриш покинул Украину. Гео Лерос остался без спонсора своих пленок – СМИ

Бывший чиновник КМДА при беглом президенте Викторе Януковиче и собственник скандальной компании SAGA Development Андрей Вавриш принял решение покинуть Украину и перебраться до лучших времен в Хорватию.

Бывший чиновник КМДА при беглом президенте Викторе Януковиче и собственник скандальной компании SAGA Development Андрей Вавриш принял решение покинуть Украину и перебраться до лучших времен в Хорватию. Поездку в страну гор и моря Вавриш оформил буквально за день. Накануне Вавришу стало известно, что правоохранительные органы получили достоверную информацию о том, что Вавриш и его бизнес-партнер Вадим Столар финансировали пленочные разоблачения народного депутата Гео Лероса. Полученные средства Гео Лерос уже конвертировал в новенькие эксклюзивные автомобили, сообщает ТГ-канал Shadow Anonymous.

Информация о причастности Вавриша к шантажу пленками появилась у правоохранителей уже давно, но до сегодня проходила многоступенчатую проверку. Сейчас однозначно стало известно, что заказчиком пленок Гео Лероса является Вавриш. По данным источников в СБУ операция по обнародованию пленок проходила под руководством заместителя начальника столичного главка СБУ Александра Билоуса — человека Вавриша и Богдана.

Андрей Вавриш является звеном коррупционной цепи, которую выстраивает многолетний смотрящий за Киевом Вадим Столар. Формально Вадим Столар является владельцем компании «Укржилбуд», но фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял «теневой» центр принятия решений городской власти Киева. С уходом президента Порошенко влияние Столара сократилось. Сейчас Столар объединил усилия с Андреем Вавришем. К группе Столара причисляют партнеров Вавриша по бизнесу – это экс-глава офиса президента Андрей Богдан и министр культуры, собственник «Одесской киностудии» Александр Ткаченко. Поддержку Вавришу-Столару оказывает близкий к олигарху Коломойскому народный депутат Александр Дубинский. Не исключено, что именно Дубинский станет основным кандидатом от группы Вавриша_Столара на предстоящих мэрских выборах, вместо Александра Ткаченко.

После «побега» Вавриша можно ожидать также исчезновения в одной из стран ЕС Гео Лероса, который за счет скандальных пленок Вавриша заработал более 1 млн. долл.