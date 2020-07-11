НХЛ решила возобновить чемпионат

Последний матч в НХЛ был сыгран 12 марта, после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса в мире.

НХЛ и Ассоциация игроков одобрили план возобновления чемпионата с 1 августа в Торонто и Эдмонтоне. 24 команды 26 июля отправятся в два города: 12 команд Восточной конференции поедут в Торонто, а 12 команд Западной конференции – в Эдмонтон, а 1 августа начнутся квалификационные игры Кубка Стэнли.

В каждом из городов сыграют восемь команд в сериях до трех побед, победители пройдут в первый раунд плей-офф. По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф и сыграют в круговом турнире для определения посева. Победившие команды в квалификационных сериях останутся в Торонто и Эдмонтоне на первые два раунда плей-офф.

Эдмонтон примет финал Восточной конференции, финал Западной конференции и финал Кубка Стэнли. Ожидается, что финалы конференций начнутся 8 сентября, а старт финала Кубка Стэнли запланирован на 22 сентября. Он должен закончиться не позднее 4 октября.

Тэги: хоккей, НХЛ