Украина нарастила рекордный показатель импорта газа
Суточный показатель импорта газа достиг 70 млн кубических метров
Суточный показатель импорта газа из Евросоюза в Украину достиг показателя в 70 млн кубических метров. Это является рекордным показателем импорта газа с 2014 года.
Об этом в Facebook сообщил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
По его словам, значительного роста показателей импорта газа удалось достичь благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией и запуска виртуального реверса.
«Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн кубических метра в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубических метра в сутки», – написал Макогон.
Он отметил, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземное хранилище газа.
«Если еще 2 года назад основную часть газа закачивал «Нафтогаз», то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины», – отметил Макогон.
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