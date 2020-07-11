Спикер ВР назвал пятерых самых влиятельных политиков страны

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал себя в числе пяти наиболее влиятельных политиков страны.

«[Президент] Владимир Зеленский, [глава Офиса президента] Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков… Тут нет ранжирования. А кто пятый? Глава Верховной Рады», – сказал он, пишет zn.ua.

Также спикер Рады прокомментировал слухи о том, что Аваков может присоединиться к якобы планируемому на осень-зиму «бунту» с участием пятого президента Украины, депутата от «Европейской солидарности» Петра Порошенко и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

«Не верю, что сейчас проект государственного переворота можно реализовать. Я в целом говорю. Не думаю, что переворот может быть в Украине. А также не верю, что это будет инициировать Арсен Борисович, он член команды и министр», – объяснил Разумков.