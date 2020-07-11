НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
18:21 11 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Над зданием парламента в Лондоне были замечены два инопланетных корабля

Два неопознанных летающих объекта появились над зданием британского парламента в Лондоне во время прямой трансляции телеканала BBC. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает газета DailyMail.

Примечательно, что неопознанные объекты появились 2 июля, который был Всемирным днем ​​НЛО.

На кадрах видно, как два светящихся огненных шара пролетают над парламентом, кружат, а после этого резко исчезают. Журналист в это время не заметил странные объекты, которые перемещались позади него.

Бывшему детективу и редактору UFO Truth Magazine, 60-летнему эксперту по НЛО Гэри Хеселтину, удалось снять объекты на телефон, когда он смотрел телевизор у себя дома.

Некоторые зрители предположили, что огни могли быть чайками, но Хеселтин сказал, что они двигались очень быстро и были слишком большими, чтобы быть птицами.

Источник:

Новости по теме

Как подключить услугу «Автоматическое начисление пенсий»

В Украине с 1 июля 2020 года запустили услугу автоматического назначения пенсий по возрасту. Эта услуга позволяет избежать личного посещения Пенсионного фонда Украины и заранее подготовить необходимые документы для начисления пенсии.

Спикер ВР назвал пятерых самых влиятельных политиков страны

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал себя в числе пяти наиболее влиятельных политиков страны.

Украина нарастила рекордный показатель импорта газа

Суточный показатель импорта газа достиг 70 млн кубических метров

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты