Над зданием парламента в Лондоне были замечены два инопланетных корабля
Два неопознанных летающих объекта появились над зданием британского парламента в Лондоне во время прямой трансляции телеканала BBC. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает газета DailyMail.
Примечательно, что неопознанные объекты появились 2 июля, который был Всемирным днем НЛО.
На кадрах видно, как два светящихся огненных шара пролетают над парламентом, кружат, а после этого резко исчезают. Журналист в это время не заметил странные объекты, которые перемещались позади него.
Бывшему детективу и редактору UFO Truth Magazine, 60-летнему эксперту по НЛО Гэри Хеселтину, удалось снять объекты на телефон, когда он смотрел телевизор у себя дома.
Некоторые зрители предположили, что огни могли быть чайками, но Хеселтин сказал, что они двигались очень быстро и были слишком большими, чтобы быть птицами.
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