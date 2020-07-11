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23:59 11 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На полтавских рынках прогремело два взрыва

На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства

Неизвестные в субботу, 11 июля, взорвали петарды в двух кафе на полтавских рынках. Об этом сообщило управление Нацполиции в Полтавской области.
По его данным, около 10 часов на рынке Мотель в одном из кафе неизвестный бросил пакет, который взорвался. По предварительной информации, это была петарда.

Кроме того, на рынке на улице Зыгина неизвестный бросил предмет, похожий на петарду, в помещении кафе. В результате инцидентов никто не пострадал.
На места происшествий выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы, которые выясняют обстоятельства.

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Тэги: взрыв, рынок, Полтава

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