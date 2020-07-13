Дуда переизбран президентом Польши при рекордной явке избирателей

Центр избирательной комиссии обработал 99,97% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда, по данным 99,97% голосования, выиграл второй тур президентских выборов. Он останется на посту на второй срок.

Об этом сообщает «Польское радио».

Как сообщается, по данным 99,69% протоколов, Дуду поддержал 51,21% избирателей, пришедших на участки, а кандидат от оппозиции Рафал Тшасковський, проиграл с незначительным отрывом и получил поддержку 48,79% избирателей.

Отметим, явка на выборах в воскресенье составила 68,12%. Это является рекордом для Польши.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поздравил в Twitter Дуду с победой на выборах.

«Желаю Польши под вашим руководством дальнейших успехов и процветания. Приглашаю вас посетить Украину с визитом для продолжения нашего плодотворного сотрудничества», – написал он.