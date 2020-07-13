Форварда белорусского женского клуба заподозрили в том, что он – мужчина
18 футболисток, которые пока пожелали сохранить анонимность, собираются направить открытое письмо в Белорусскую ассоциацию футбола (АБФФ).
Спортсменки просят проверить пол футболистки из Буркина-Фасо, форварда минского «Динамо-БГУФК» 33-летней Салиматы Симпоре.
Они считают ее антропометрические данные подозрительными – «на основании визуальных контактов с ней во время матчей». Футболистки хотят добиться проведения генетического обследования.
В АБФФ уже отреагировали на эту информацию. На официальном сайте федерации отметили, что при заявке Симпоре «Динамо-БГУФК» предоставило все необходимые документы, среди которых паспорт, медицинское разрешение для участия в соревнованиях и международный трансферный сертификат.
Кроме того, в АБФФ отметили, что форвард провела несколько десятков матчей на уровне национальных сборных под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
В стартовых десяти турах чемпионата «Динамо-БГУФК» одержало десять побед и возглавляет турнирную таблицу.
Симпоре провела восемь матчей, в которых забила восемь мячей.
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