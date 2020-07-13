Форварда белорусского женского клуба заподозрили в том, что он – мужчина

18 футболисток, которые пока пожелали сохранить анонимность, собираются направить открытое письмо в Белорусскую ассоциацию футбола (АБФФ).

Спортсменки просят проверить пол футболистки из Буркина-Фасо, форварда минского «Динамо-БГУФК» 33-летней Салиматы Симпоре.

Они считают ее антропометрические данные подозрительными – «на основании визуальных контактов с ней во время матчей». Футболистки хотят добиться проведения генетического обследования.

В АБФФ уже отреагировали на эту информацию. На официальном сайте федерации отметили, что при заявке Симпоре «Динамо-БГУФК» предоставило все необходимые документы, среди которых паспорт, медицинское разрешение для участия в соревнованиях и международный трансферный сертификат.

Кроме того, в АБФФ отметили, что форвард провела несколько десятков матчей на уровне национальных сборных под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

В стартовых десяти турах чемпионата «Динамо-БГУФК» одержало десять побед и возглавляет турнирную таблицу.

Симпоре провела восемь матчей, в которых забила восемь мячей.

Тэги: футбол, женщины