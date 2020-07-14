Раскрыто убийство священника УПЦ МП пятилетней давности
Столичные правоохранители раскрыли убийство священника УПЦ Московского патриархата иерея Романа Николаева, которое было совершено пять лет назад.
«Убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда. Согласно материалам следствия, двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего», – сообщает пресс служба прокуратуры Киева.
В результате следственных действий правоохранители установили одного нападающего. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении. По ходатайству прокуратуры, Шевченковский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливают личность сообщника.
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