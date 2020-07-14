В США рекордный дефицит бюджета

В годовом измерении дефицит бюджета Соединенных Штатов вырос в сто раз и продолжает увеличиваться.

По итогам июня дефицит госбюджета США вырос до рекордных $864 млрд, сообщил Минфин страны.

При этом год назад дефицит составлял всего $8,477 млрд.

Огромный дефицит обусловлен выделением средств на помощь малому бизнесу и потерявшим работу из-за пандемии коронавируса.

Согласно опубликованным данным, доходы бюджета в прошлом месяце рухнули на 27,9% – до $240,829 млрд с $333,952 млрд годом ранее.

При этом расходы подскочили до $1,105 трлн против $572,614 млрд в мае этого года и $342,43 млрд в июне 2019 года.

В результате за девять месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 3,7 раза – до $2 трлн 744,3 млрд по сравнению с $747,1 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Расходы с начала текущего фингода взлетели на 49,1% и превысили $5,004 трлн.

Объем поступлений в бюджет сократился на 13,4% – до $2,26 трлн. В том числе это обусловлено переносом на 15 июля крайнего срока уплаты налогов за 2019 год.

В США ожидают, что по итогам года дефицит взлетит до $3,7 трлн, то есть до уровня 40-х годов. Это составит 17,9% ВВП – максимум со времен Второй мировой войны. Для сравнения, в период финансового кризиса в 2009 году отрицательное сальдо составило $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательно сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Дефицит бюджета США увеличивался четвертый год подряд – это самый длительный период непрерывного роста показателя с начала 1980-х годов. Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

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