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13:00 14 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Никополем закрыли понтонную переправу возле разрушенного моста

Военные неделю будут ремонтировать переправу. По плану ее вновь откроют уже 21 июля. Пока же для водителей создали схему объезда переправы.

В Днепропетровской области до 21 июля закрыли понтонную переправу, установленную возле разрушенного моста через реку Чертомлык. Об этом сообщает пресс-центр Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области во вторник, 14 июля.

«В период с 14 по 21 июля 2020 года специалистами воинской части А 3955 будет перекрыто движение через понтонно-мостовую переправу в селе Алексеевка. Эта понтонно-мостовая переправа не предназначена для непрерывного движения большого количества тяжеловесного транспорта, а обычно используется для временного движения гусеничной военной техники. С целью поддержания понтонно-мостовой переправы в надлежащем состоянии и обеспечения дальнейшей безаварийной эксплуатации возникает необходимость провести ее техническое обслуживание с выполнением работ по текущему ремонту с ее разборкой и проверкой всех деталей», – сказано в сообщении.

Отмечается, что с момента открытия 4 июня через понтонный мост проехали 75 тысяч автомобилей, в том числе и тяжеловесных. Теперь же для водителей обнародована схема объезда переправы.

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Тэги: ремонт, никополь, переправа, объезд

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