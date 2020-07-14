В Украине заработал Медицинский совет
Основная задача Медицинского совета – реформирование медицины и развитие медицинских технологий.
Медицинский совет начал работать при Минздраве. Он будет собираться два раза в месяц и заниматься вопросами реформирования медицины, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге во вторник, 14 июля.
«Вчера в Минздраве состоялось первое заседание Медицинского совета. Основная его задача – советы по реформированию медицины, воплощение медицинских технологий, развитие новых технологий, вопросы образования. Это касается и реформирования отдельных отраслей высокоспециализированной помощи, психиатрической медпомощи, противотуберкулезной помощи, как финансировать те или иные небольшие районные больницы», – сказал Степанов.
Он сообщил, что заместителем председателя Медицинского совета избран кардиохирург Василий Лазоришинец, секретарем – анестезиолог Сергей Дубров.
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