В Беларуси начались массовые задержания

На улицах дежурят автозаки для мгновенного вывоза задержанных протестующих.

В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента. Закрыты станции метро.

В Минске станция метро Октябрьская закрыта «по техническим причинам», поэтому люди спускаются к Немиге, но там метро тоже закрыто. В начале проспекта Победителей люди свистят и хлопают в ладоши, кричат «Позор!» и «Уходи!», сигналят автомобили. На площади Свободы дежурит автозак и два автобуса.

Правозащитники сообщают больше чем о сотне задержанных только в столице Беларуси.