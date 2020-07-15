В Беларуси начались массовые задержания
На улицах дежурят автозаки для мгновенного вывоза задержанных протестующих.
В Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента. Закрыты станции метро.
В Минске станция метро Октябрьская закрыта «по техническим причинам», поэтому люди спускаются к Немиге, но там метро тоже закрыто. В начале проспекта Победителей люди свистят и хлопают в ладоши, кричат «Позор!» и «Уходи!», сигналят автомобили. На площади Свободы дежурит автозак и два автобуса.
Правозащитники сообщают больше чем о сотне задержанных только в столице Беларуси.
Новости по теме
Как пишет “Комсомольская правда в Украине”, в Кривом Роге назревает очередной скандал национального масштаба, связанный с деятельностью прокуратуры.
Украина имеет много вопросов, что же на самом деле произошло и не согласна с версией Ирана.
Основная задача Медицинского совета – реформирование медицины и развитие медицинских технологий.