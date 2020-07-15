Под Запорожьем рейдеры и внутренняя безопасность «кошмарят» фермеров

Не успел еще забыться скандал, в который попал начальник запорожской ВБ Беленок, являющийся, по данным киевских журналистов, кумом всея ВБ Украины Мартыщука, как очередной руководитель этой атавистической структуры, не пойми для чего нужно на фоне появившихся ГБР, НАПК, НАБУ и САП, [...]

Не успел еще забыться скандал, в который попал начальник запорожской ВБ Беленок, являющийся, по данным киевских журналистов, кумом всея ВБ Украины Мартыщука, как очередной руководитель этой атавистической структуры, не пойми для чего нужно на фоне появившихся ГБР, НАПК, НАБУ и САП, снова попадает в эпицентр скандала. На этот раз – рейдерского.

Как сообщили Нашему городу источники в правоохранительных структурах, целую неделю замначальника запорожского ДВБ Виктор Миженин, по заявлению потерпевшего, «крышевал» рейдера.

Так, 3 июля в Мелитопольский отдел полиции поступило заявление представителя ООО «Геоникс» адвоката Алексей Алуфа, который сообщил, что собственник ООО «Агротис» Александр Чубенко (на фото) самовольно соображал урожай с полей, принадлежащих на праве частной собственности «Геониксу». При этом адвокат указал, что Виктор Миженин целую неделю давил на руководство полиции, чтобы оно не вносило сведения о преступлении в ЕРДР. В итоге, в реестр производство внесли только 9 июля, когда Чубенко уже собрал урожай.

По информации нашего источника, Миженин после произошедшего сразу же пересел на новенький «Мерседес» GL-класса. Но лично мы в такое никогда не поверим – ведь замначальника ДВБ ничего подобного не декларировал вроде бы, да и откуда такие средства у правоохранителя. Разве что, если он действительно помогает рейдерам…

Кстати, при неглубокой проверке оказывается, что Миженин хорошо знаком с Чубенко, обвиняемым в рейдерстве, ведь ранее он руководил Приазовским отделом полиции. А Чубенко в свою очередь всю жизнь проработал в Приазовском районе, и нынешний его «Агротис» базируется в Степановке Первой Приазовского района.

Наша редакция требует от ГБР и прочих служб проверить указанные факты, изложенные нашим источником, и, если они найдут подтверждение, отреагировать в рамках действующего законодательства.