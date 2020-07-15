Нардепам запретили нанимать консультантов без образования
Верховная Рада отказалась разрешать депутатам парламента нанимать себе помощников-консультантов без среднего специального или высшего образования.
За принятие законопроекта № 3644 за основу проголосовали 224 депутата при минимально необходимых 226.
Соответствующий законопроект отправили в комитет на повторное первое чтение.
Документом также предлагалось, чтобы остаток средств общего фонда, установленного на соответствующий год для оплаты труда помощников-консультантов, депутат Рады распределял на выплату денежной компенсации за неиспользованные помощниками дни ежегодного основного и дополнительного отпусков.
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