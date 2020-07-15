Месси признан самым эффективным бомбардиром столетия

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне.

Всего на профессиональном уровне 33-летний аргентинец провел 726 матчей, в которых записал на свой счет 630 мяча – 0,87 за игру.

На втором месте оказался португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он забил 626 мячей в 812 играх (0,77).

Замкнул тройку лидеров польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).

Первую десятку самых эффективных голеадоров дополнили Луис Суарес (0,67), Неймар (0,65), Килиан Мбаппе (0,65), Гарри Кейн (0,63), Златан Ибрагимович (0,62), Эдинсон Кавани (0,61) и Руд Ван Нистелрой (0,60).

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