Месси признан самым эффективным бомбардиром столетия
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне.
Всего на профессиональном уровне 33-летний аргентинец провел 726 матчей, в которых записал на свой счет 630 мяча – 0,87 за игру.
На втором месте оказался португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он забил 626 мячей в 812 играх (0,77).
Замкнул тройку лидеров польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).
Первую десятку самых эффективных голеадоров дополнили Луис Суарес (0,67), Неймар (0,65), Килиан Мбаппе (0,65), Гарри Кейн (0,63), Златан Ибрагимович (0,62), Эдинсон Кавани (0,61) и Руд Ван Нистелрой (0,60).
Новости по теме
Лионель Месси приостановил переговоры по новому контракту и собирается покинуть клуб по окончании следующего сезона.
В рамках 33-го тура Ла Лиги центральным поединком был матч на «Ноу Камп» между «Барселоной» и «Атлетико». Итоговый результат (2:2) вряд ли обрадовал хозяев. Однако…
32-летний аргентинец установил уникальное достижение в чемпионате Испании – Лео стал первым футболистом, который забивал не менее 20 голов 12 сезонов подряд.