НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:06 16 Июля 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

ЕСПЧ принял иск Нидерландов против России из-за сбитого MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к РФ в связи с крушением Boeing в июле 2014 года.

Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20.

«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России, – говорится в распространенном в среду сообщении суда. – Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины».

Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки «Бук», которая принадлежала российской армии.

«Российская Федерация неоднократно отрицала свою причастность к уничтожению самолета», – добавили в суде.

Источник:
Тэги: Европейский суд по правам человека, катастрофа MH17

Новости по теме

Нидерланды подадут на Россию жалобу в ЕСПЧ за сбитый «Боинг»

Нидерланды подадут жалобу в Европейский суд по правам человека, чтобы привлечь к ответственности Россию за сбитый «Боинг».

ЕСПЧ рассмотрит жалобу шамана, который шел изгонять «дух Путина»

Александр Габышев и два его сторонников шли в Москву изгонять «дух злого Путина» из Кремля, но были задержаны полицией в декабре 2019 года.

США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17

США снова призвали Россию прекратить свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты