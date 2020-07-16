ЕСПЧ принял иск Нидерландов против России из-за сбитого MH17
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к РФ в связи с крушением Boeing в июле 2014 года.
Межгосударственное заявление было зарегистрировано под номером 28525/20.
«Правительство Нидерландов подало заявление в ЕСПЧ против России, – говорится в распространенном в среду сообщении суда. – Это связано с крушением 17 июля 2014 года Boeing, совершавшего рейс MH17 над территорией Восточной Украины».
Как пояснили в ЕСПЧ, правительство Нидерландов утверждает, что самолет был сбит из зенитной установки «Бук», которая принадлежала российской армии.
«Российская Федерация неоднократно отрицала свою причастность к уничтожению самолета», – добавили в суде.
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