Рейдер и конюх Януковича прибрали к рукам «Коневодство Украины»

Министр Петрашко по звонку из Офиса Президента назначил руководителем государственного предприятия «Коневодство Украины» Евгения Веретюка, связанного с дельцами, которые разрушают коневодство.

Госпредприятие терпит убытки и приходит в упадок, опутанное схемами конюха экс-президента Януковича, владельца конного завода «Миллениум» Константина Згары и владельца агрохолдинга «Деметра» Геннадия Сидоренко, которого в СМИ называют рейдером.

Згару и Сидоренко можно занести в ту категорию аграрных дельцов, которые засевают при любой власти. В нынешний парламент Згара провел племянницу и несколько своих людей. Как Згара, так и Сидоренко решают свои вопросы через председателя комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, к которому прислушиваются в Офисе Президента и профильном министерстве.

14 июля 2020 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко подписал приказ о назначении Евгения Веретюка и.о. директора ГП «Коневодство Украины». Есть сведения, что Петрашко назначил Веретюка по указанию главы Офиса Президента Андрея Ермака. Веретюк был помощником Азарова и связан со Згарой. Его представляли на предприятии вместе с новым-старым заместителем Катериной Рожковой, которая работала на этой должности при Згаре и остается его человеком. Згара и Рожкова сейчас активно хозяйничают на предприятии.

«Коневодство Украины» владеет 43 тыс. га земли и 15-ю филиалами, имеет огромный рыночный потенциал. При Януковиче начался развал и искусственное банкротство предприятия. Во время Революции Достоинства конюх Януковича временно оказался не у дел, и появилась надежда на развитие украинского коневодства.

В период с 2014 по 2019 год поголовье лошадей было увеличено с 1000 до 2500 голов. Конный спорт развивался, проводились скачки. Предприятие получало прибыль, несмотря на запреты торговли с Россией, куда раньше продавались 70% лошадей. Если бы коневодам удалось добиться отмены ошибочной классификации конного спорта как игорного бизнеса, отрасль могла бы процветать и занимать достойное место на мировом рынке.

В 2019 году министром экономики стал Тимофей Милованов. Он отдал предприятие Згаре и Сидоренко, которые принялись заключать невыгодные договора со своими же структурами.

За последний год «Коневодство Украины» понесло убытки в сумме 250 млн. грн. Таких потерь оно не знало уже много лет. Структуры Сидоренко и Згары без спросу проводят сельскохозяйственные работы на землях предприятия, ни с кем не согласовывая цены на посевы. Стоимость обрабатываемого гектара земли для госпредприятия превышена в разы. Будущий урожай Сидоренко продал заранее в ущерб предприятию. В Луганской области работникам целый год не выплачивалась зарплата, половина земель просто не обрабатывалась.

Больше всего страдает от махинаций Згары и Сидоренко профильная деятельность предприятия, то есть коневодство. Общественность бьет тревогу: квалифицированных сотрудников увольняют или заставляют уволиться, отправляют лошадей на бойню целыми поголовьями. Арендаторам стаен подняли плату за сутки со 100 до 300 гривен, и они вынуждены забирать лошадей.

Преподаватель коневодства, доцент Светлана Косенко из Одесского аграрного университета в интервью одесскому «7 каналу» рассказала, что проводится политика уничтожения конных заводов и коневодства в целом ради продажи земли госпредприятия. Например, для рейдеров являются лакомыми кусками 30 га территории племконецентра в Броварах под Киевом и Одесский ипподром, 29 га в центре города. «Эти живые красивые лошади все принадлежат конным заводам» – объясняла она, показывая журналистам конюшни, – «На ипподром их привозят для испытаний, чтобы лучших поставить в производящий состав, других поставить на продажу. Если не будет конных заводов и не будет ипподромов, не будет смысла и в испытаниях, и из красивых лошадей сделают колбасу».

Ситуация выглядит критической. Для спасения украинского коневодства необходимо принимать политическое решение о развитии отрасли. А правоохранительные органы должны расследовать коррупционные схемы, которыми опутано ГП «Коневодство Украины».

Тэги: Андрей Ермак, Евгений Веретюк, Константин Згара, Геннадий Сидоренко, Коневодство Украины