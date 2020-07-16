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13:00 16 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина потратила почти все деньги коронавирусного фонда

Крупная часть из коронавирусного фонда – 9 млрд гривен – пошла на Фонд социального страхования.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный Фонд борьбы с COVID-19 в Украине, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Об этом сообщает Радіо Свобода.

По словам министра, деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.

«Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали», – сказал Марченко.

Так, на Фонд социального страхования пошло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на покупку средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.

При этом министр сообщил, что государственный бюджет на 1 июля недополучил 37 млрд грн плановых доходов.

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Тэги: Минздрав, деньги, фонд, коронавирус

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