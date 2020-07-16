Украина потратила почти все деньги коронавирусного фонда
Крупная часть из коронавирусного фонда – 9 млрд гривен – пошла на Фонд социального страхования.
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что бюджетный Фонд борьбы с COVID-19 в Украине, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Об этом сообщает Радіо Свобода.
По словам министра, деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.
«Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали», – сказал Марченко.
Так, на Фонд социального страхования пошло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на покупку средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.
При этом министр сообщил, что государственный бюджет на 1 июля недополучил 37 млрд грн плановых доходов.
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