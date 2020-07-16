Водитель маршрутки выбросил из салона пассажира без маски
Водитель маршрутного автобуса вытащил из салона пассажира, не реагировавшего на замечания по поводу отсутствия маски.
В Днепре водитель маршрутного автобуса силой вытащил из салона автобуса пассажира без защитной маски. Видео опубликовали очевидцы в местном Телеграм-канале.
«Вот такой он – масочный режим в 40-й маршрутке. На видео видно, как водитель 40-й маршрутки, выставляет пассажира на улицу», – говорится в подписи к видео.
Сообщается, что по словам водителя, пассажир не реагировал на его замечания и отказывался покинуть транспортное средство. Предварительно известно, что он находился в нетрезвом состоянии.
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