Водитель маршрутки выбросил из салона пассажира без маски

Водитель маршрутного автобуса вытащил из салона пассажира, не реагировавшего на замечания по поводу отсутствия маски.

В Днепре водитель маршрутного автобуса силой вытащил из салона автобуса пассажира без защитной маски. Видео опубликовали очевидцы в местном Телеграм-канале.

«Вот такой он – масочный режим в 40-й маршрутке. На видео видно, как водитель 40-й маршрутки, выставляет пассажира на улицу», – говорится в подписи к видео.

Сообщается, что по словам водителя, пассажир не реагировал на его замечания и отказывался покинуть транспортное средство. Предварительно известно, что он находился в нетрезвом состоянии.

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