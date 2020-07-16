Депутата от Слуги Народа внесли в базу «Миротворец»

Максима Бужанского внесли в «чистилище» за законопроект об отсрочке перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения.

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский внесен в базу скандального сайта Миротворец.

Ресурс называет нардепа «украинофобом и провокатором» и обвиняет в осуществлении «сознательных действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине».

Также депутат обвиняется в манипулировании общественно значимой информацией, участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и разжигании межнациональной розни.

При этом на сайте подтверждают, что внесли депутата в базу из-за его языкового законопроекта.

В связи с этим сайт просит правоохранительные органы «рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений».

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