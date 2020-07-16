Полиция хочет усилить наказание за перекрытие дорог

МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие дорог.

В Украине планируют усилить уголовную ответственность за перекрытие митингующими дорог. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в четверг, 16 июля, пишет РБК-Украина.

Отмечается, что в предыдущие года правоохранители фиксировали около 75 тысяч митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 тысяч.

Клименко отметил, что несмотря на карантин, в текущем году существенно увеличилось количество массовых акций и зачастую они связаны с территориальной реформой объединенных громад.

Эти митинги нередко сопровождаются перекрытием дорог.

В связи с этим правоохранители инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций.

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