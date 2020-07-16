Полиция хочет усилить наказание за перекрытие дорог
МВД и Нацполиция инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие дорог.
В Украине планируют усилить уголовную ответственность за перекрытие митингующими дорог. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в четверг, 16 июля, пишет РБК-Украина.
Отмечается, что в предыдущие года правоохранители фиксировали около 75 тысяч митингов в год, а в этом году это число увеличилось до 90 тысяч.
Клименко отметил, что несмотря на карантин, в текущем году существенно увеличилось количество массовых акций и зачастую они связаны с территориальной реформой объединенных громад.
Эти митинги нередко сопровождаются перекрытием дорог.
В связи с этим правоохранители инициируют законодательные изменения для усиления ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций.
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