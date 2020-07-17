В Запорожье полиция жестоко избивает граждан, общественники ищут защиты у «слуг народа»

Запорожский общественник-антикоррупционнер обратился через Фейсбук к запорожскому народному депутату Юлии Яцык.

Напомним, ранее мы сообщали, 2 июля в селе Вольнянка Запорожской области около 2-3 часов ночи сотрудники полиции избили парня 1993 года рождения. Чтобы скрыть свои деяния полицейские решили инсценировать ДТП. Пострадавшего госпитализировали в больницу с проломленным черепом, оторванным ухом, сломанной ключицей и рваными ранами.

Позже мы писали о состоянии пострадавшего через неделю пребывания в больнице.

Также напомним об ещё одном вопиющем случае с участием полицейских: правоохранители жестко избили грабителя сигарет с одного из киосков в Запорожье.

По поводу произошедших происшествий запорожский общественник обращается к нардепу, как члену комитета ВР Украины по вопросам правоохранительной деятельности, взять инциденты под личный контроль.

«В последнее время в г. Запорожье и в Запорожской области были совершены вопиющие случаи сотрудниками полиции. В г. Вольнянск 02.07 полицейской машиной был совершён наезд на парня, фактически же его избили и инсценировали дтп. 14.07 сотрудники Днепровского отделения полиции г. Запорожья задержали мужчину, которого они посчитали воришкой киоска, после чего в течении 18 часов удерживали и применяли физическую силу.

Почему эти события остались без Вашего пристального внимания, как человека, который борется за справедливость? Или Вы смотрите только туда, где это выгодно? Ведь в отношении парня, который сделал предупредительный выстрел резиновой пулей в Кирилловке, дабы предупредить нападение, и удостоился Вашего внимания, сейчас возбудили уголовное дело по анонимному телефонному звонку.

Прошу Вас взять на свой личный контроль и помочь разобраться в вышеуказанных инцидентах».