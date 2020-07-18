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12:38 18 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Во Франции горит еще один старинный собор

В старинном готическом соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте вспыхнул пожар. С огнем борются более 60 пожарных с 8 восьми утра по местному времени.

На фотографиях видно, что пламя и дым охватили готическую здание

Причина пожара пока не известна.

Очевидец, который проживает неподалеку нантского собора, рассказал новостному агентству LCI, что видит огонь из своего дома.

«Я вижу, все больше и больше дыма», – сообщил очевидец. По его словам, он проснулся от «очень странного звука колоколов».

Пожар произошел лишь через год после того, как во Франции уже пылал знаменитый собор Нотр-Дам в Париже – один из крупнейших архитектурных сокровищ мира.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте – кафедральный собор Нантской епархии, самая большая готическая церковь в Бретани и одна из крупнейших во Франции.

Его начали строить в XV веке. Строительство и перестройки продолжались почти 500 лет.

Этот же собор уже горел в 1972 году, тогда огонь повредил крышу здания, поэтому сооружение пришлось закрыть на реставрацию на три года.

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Тэги: Франция, пожар, собор

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