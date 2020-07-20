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10:47 20 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кадровые скандалы в Гоструда возникли из-за попыток создать рычаг давления на бизнес под выборы, – СМИ

Как пишет издание Голос.UA, в Государственной службе Украины по вопросам труда назревает большой скандал, связанный с целым рядом коррупционных скандалов.

Как пишет издание Голос.UA, в Государственной службе Украины по вопросам труда назревает большой скандал, связанный с целым рядом коррупционных скандалов. Речь идет о незаконных назначениях на должности территориальных управлений Гоструда. Уже как минимум в 7 областях люди судятся с Гострудом по вопросу незаконных увольнений или отмены конкурсов по назначениям. Юруправление не успевает ходить в суды по кадровым вопросам.

По мнению Голос.UA, наиболее ярким эпизодом является ситуация в Донецком областном управлении Гоструда. На должность и.о. главы этой структуры вне всяких конкурсов и процедур назначена скандально известная Анна Зуб, которую подозревают в коррупционных деяниях: наложении незаконных многомиллионных штрафов и получение «откатов» за их неприменение. Руководство Гоструда в лице и.о. главы Гоструда Виталия Сажиенко пытается всеми силами поставить «нужные» ему кадры.

Автор издания считает, что таким образом целью всех этих телодвижений и «кадровой чехарды» является установление полного контроля над вертикалью Гоструда и ее теневыми финансовыми потоками. Гоструда в «умелых» руках Виталия Сажиенко и министра экономики и сельского хозяйства Игоря Петрашко (в подчинении которого находится Гоструда) становится также мощным административным рычагом давления на бизнес, как для извлечения коррупционной «прибыли», так и как инструментом на предстоящих выборах. «Вопрос только, а нужны ли такие игры премьеру Шмыгалю и президенту Зеленскому? – задается вопросом Голос.UA.

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Тэги: Кадровые скандалы

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