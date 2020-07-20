Месси установил исторический рекорд чемпионатов Испании

Лео в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, тем самым побив давний рекорд чемпионатов Испании.

В последнем туре испанской Ла Лиги «Барселона» разгромила на выезде «Алавес» – 5: 0. Дублем в этом матче отметился капитан каталонцев Лионель Месси, доведя количество своих голов в чемпионате до 25.

Таким образом, Лео установил исторический рекорд, седьмой в карьере выиграв трофей Пичичи – как лучший бомбардир сезона в чемпионате Испании. Месси становился лучшим бомбардиром в 2010, 2012, 2013, 2017-2019 годах.

По этому показателю аргентинец превзошел легендарного баска Тельмо Сару, который выигрывал эту награду шесть раз – в 1945, 1946, 1947, 1950, 1951 и 1953 годах.

Трофей Пичичи – награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Marca лучшему бомбардиру каждого сезона испанской футбольной лиги. Награда названа в честь известного игрока клуба «Атлетик Бильбао» Рафаэля Морено Арансади по прозвищу Пичичи.

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