ОАЭ стали первой арабской страной, которая отправила миссию на Марс

Космический аппарат «Аль-Амаль» («Надежда») отправился к Красной планете с японского космодрома на острове Танэгасима в понедельник, 20 июля.

Старт, который должен был состояться еще 14 июля, дважды переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Ожидается, что зонд долетит до Марса в феврале 2021 года.

Цель миссии – изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года на планете, сообщает BBC.

Аппарат должен оставаться на орбите в течение целого марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного.

Космический зонд также будет изучать нижние слои атмосферы, где формируется марсианская погода, в частности пыльные бури. «Аль-Амаль» имеет три камеры, позволяющие наблюдать за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

К осени 2020 года на Красную планету должны отправиться еще два космических аппарата – американский марсоход Perseverance и китайский Tianwen-1. Цель обеих миссий – поиск жизни на Марсе и изучение атмосферы планеты.

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