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Главная » Украина » Политика
17:52 20 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Офис Президента Зеленского ответил на требование Кадырова извинится

Заявление главы Чеченской Республики РФ Рамзана Кадырова не содержит в себе новизны, которая требовала бы обязательной официальной реакции, считают в Офисе президента Украины.

«Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение», – сказано в комментарии.

В ОП указали, что послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

«И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях», – отметили в Офисе Президента.

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