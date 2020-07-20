Президент Швейцарии впервые посетил Украину
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга совершила свой первый зарубежный визит после пандемии в Украину.
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга в понедельник, 20 июля, прибыла с визитом в Украину, сообщает посольство страны в Украине.
В диппредставительстве уточнили, что это первый в истории официальный визит президента Швейцарии в Украину, а также первый зарубежный визит Соммаруги после начала пандемии коронавируса.
Визит продлится четыре дня. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Соммаруга посетит Донбасс.
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