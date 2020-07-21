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14:15 21 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Луцкий террорист не идет на компромиссы – полиция

Преступник постоянно был на связи с руководством местной полиции, но на компромиссы пока не идет.

Полиция постоянно ведет переговоры с захватившим автобус с заложниками в Луцке, сообщил во вторник, 21 июля, замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала Zik.

«Сейчас с ним продолжаются переговоры. Было предложено, чтобы передали воды для заложников, потому что автобус стоит уже 3 часа в самом аду – на площади в Луцке, но он пока этого не позволил. Мы видим, что этот человек имеет определенные требования, которые он хочет транслировать, в том числе через СМИ. Мы думаем, что это лицо имеет какие-то свои убеждения, судя по тому, что в сети распространена книга «Философия преступника» под фамилией Максим Плохой», – сказал замминистра.

По его словам, этот человек был судим и отбывал наказание, написал автобиографическую книгу.

«Он постоянно был на связи с руководителем ГУНП, с другими сотрудниками полиции, но мы считаем, что лучше будет позже сказать об этих требованиях», – сообщил замминистра.

Сам террорист обещает подорвать автобус в случае штурма.

Тем временем, в Луцк уже прибыл глава МВД Арсен Аваков.

По данным СМИ, настоящее имя мужчины Максим Кривош из Дубно.

Он часто бывал в Луцке, имеет там много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда со странностями. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

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Тэги: Луцк, захват заложников

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