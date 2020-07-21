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14:45 21 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Двое заложников луцкого террориста смогли позвонить близким

Одна женщина успела позвонить подруге и попросить о помощи. Еще один мужчина смог позвонить жене, рассказать о захвате и попросить вызвать полицию.

Двое заложников из захваченного автобуса в Луцке успели позвонить близким. Об этом сообщают СМИ во вторник, 21 июля.

Так, одна заложница позвонила подруге и попросила о помощи, но звонок прервался, пишет КП в Украине, ссылаясь на местную жительницу Ангелину.

«Она позвонила в 9.36 и попросила, чтобы я позвонила на любой телеканал, потому что она в автобусе в заложниках, и автобус заминирован. В полицию звонить не просила, наверное, полиция уже была на месте. Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды. Сейчас с ней связи нет, больше никакой информации у меня нет», – сказала Ангелина.

В свою очередь другой заложник смог дозвониться своей жене, передает Перший.

«Он мне позвонил, говорит, нас захватили, вызывайте полицию», – сказала жена заложника и добавила, что впоследствии пыталась перезвонить, но муж сказал, что террорист запретил это делать.

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Тэги: заложники, Луцк, тероррист

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