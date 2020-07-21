Сепаратисты накрыли ВСУ огнем под Павлополем, есть раненые

Украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются.

В Донецкой области подразделения сепаратистов нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных вблизи села Павлополь ВОлновахского района. Два бойца были ранены, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил во вторник, 21 июля.

«Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащих доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

В ответ на действие противника украинские военные применили имеющиеся огневые средства и дали достойный отпор. Потери противника уточняются.

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