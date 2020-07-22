В Чикаго на похоронах в перестрелке ранено 14 человек

Неизвестный в черном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах, они стреляли в ответ.

В Чикаго неизвестный открыл огонь по участникам похорон. По меньшей мере 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на данные полиции.

Все пострадавшие были госпитализированы, информации о состоянии их здоровья не приводится.

Как рассказал представитель полиции Эрик Картер, неизвестный в черном автомобиле открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь.

Чикагская полиция сообщила, что на месте происшествия было обнаружено не менее 60 гильз.

По данным правоохранительных органов, один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан.