Масштабное ДТП с жертвами произошло на Львовщине

Автомобиль представительского класса с иностранцем за рулем выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими авто.

На трассе Киев-Чоп во Львовской области во вторник, 21 июля, произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей. Водители двоих авто погибли на месте, еще одну пассажирку госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции области.

По данным полиции, водитель автомобиля Infiniti выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan, после чего столкнулся с автомобилем Peugeot Partner. Кроме того, обломками автомобилей-участников столкновения был поврежден автомобиль Mazda.

«В результате столкновения водители Infiniti и Peugeot от полученных травм скончались на месте происшествия. Также телесные повреждения получила пассажирка Peugeot – она ​​госпитализирована», – говорится в сообщении.

В сюжете ТСН также сообщается, что за рулем Infiniti был 23-летний гражданин Иордании, который незадолго до того промчался мимо КПП полиции, не остановившись по требованию. Копы поехали следом, а уже за километр увидели ДТП.

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Тэги: дтп, Львовская область, киев-чоп