Советы по выбору пылесоса

Заранее узнайте все функциональные особенности и определитесь, что должно присутствовать в пылесосе для комфортной работы с ним.

Заранее узнайте все функциональные особенности и определитесь, что должно присутствовать в пылесосе для комфортной работы с ним. Мы предлагаем несколько рекомендаций по поводу выбора этой бытовой техники. Поскольку современные модели предназначены не только для сбора мусора, но и для очищения воздуха, ковров и мебели.

Типы пылесосов

Существует несколько типов пылесосов, от функциональности которых зависит мощность и другие показатели:

стандартные модели — универсальные, с их помощью легко проводить сухую уборку в помещении, благодаря компактности их легко хранить;

ручные — имеют небольшую мощность, рассчитаны на легкую уборку (не генеральную);

хозяйственные — подходят для офисов и больших помещений, легко собирают мусор с твердых напольных покрытий и лестниц;

роботы-пылесосы — настоящее чудо техники, работают автоматически, управляются со смартфона и самостоятельно убирают пыль, мелкий мусор;

моющие пылесосы — подходят для генеральной уборки, могут одновременно собирать сухой мусор и мыть пол при переключении на другой режим;

промышленные пылесосы — используются строителями на больших производствах.

Другие характеристики

Важно обращать внимание на тип пылесборника: контейнер, бумажный или тканевый мешок, аквафильтр. Наиболее удобный вариант — аквафильтр: пыль остается в воде, не распространяется дальше. Такой тип техники подходит для аллергиков и семей с маленькими детьми.

Проверяйте мощность пылесоса. Для нормальной работы достаточно 1800-2000 Вт. Этих показателей становится достаточно для проведения генеральных уборок. От них зависит и потребляемое электричество, так что рационально выбирать энергосберегающие модели.

Количество и типы насадок определяют удобство использования техники. К примеру, с помощью узкой щетки можно достать пыль из щелей, а турбощетка здорово помогает в сборе животной шерсти с поверхности.

Выбрать пылесос не так уж и сложно. Важно не переплачивать за те функции, которыми вы не разу не воспользуетесь. Оценивайте покупку с точки зрения целесообразности.