Сливочное пиво с алкоголем и без: для взрослых и детей

Ароматное сливочное пиво по элементарному рецепту. Простой, вкусный напиток, который понравится детям (если без алкоголя) и взрослым.

Сливочное пиво, несмотря на название, — это рецепт, который может быть алкогольным и безалкогольным. Последний получил свою популярность после книг о Гарри Поттере. Но изобретен он был гораздо раньше.

Разберемся, как приготовить сливочное пиво в домашних условиях, какие ингредиенты для этого понадобятся. На самом деле, это простой домашний рецепт, который вы обязательно добавите в личную подборку коктейлей.

Вариант без алкоголя

Для классического напитка нам понадобится литр молока, пломбир (600 граммов) и 50 миллилитров карамельного соуса.

Приготовление максимально простое — возьмите все ингредиенты, тщательно взбейте их миксером до однородной массы. Вопросы может вызвать только карамельный соус. Дело в том, что найдется он не в каждом магазине. Но если есть желание не отступать от рецепта, его можно приготовить самостоятельно:

Возьмите по 100 граммов сахара и воды, нагрейте эту смесь на огне и дождитесь, пока выпарится около 1/3 всей массы.

Положите в смесь две столовые ложки жирных сливок. Одновременно с ними насыпьте половину чайной ложки соли, а для вкуса — щепотку молотого черного перца и корицы.

Продолжите варить в течение двух-трех минут на слабом огне. Затем снимите емкость с огня и дайте ей хорошенько остыть.

Этот карамельный соус подойдет не только для того, чтобы приготовить сливочное пиво. Он прекрасно хранится и может использоваться для других блюд — например, некоторые люди добавляют его в кофе для приятного аромата и вкуса.

Преимущества такого сливочного пива

Напиток идеален для холодного времени года, ведь в основе лежит мороженое, поэтому лакомство будет прохладным. Его просто обожают дети, которых летом не заставить хорошо поесть, а такой коктейль быстро утолит голод, жажду и позволит набраться энергии на долгое время. Его можно использовать и как вкусняшку, и как быстрый перекус, когда нет возможности полноценно пообедать, но нужно много сил.

А то, что рецепт сливочного пива максимально простой, делает его еще более востребованным. Всего три ингредиента и несколько минут работы порадуют всех, кто не любит сложности.

Алкогольный вариант для взрослых

Тут все еще проще. Для начала вы делаете безалкогольный вариант пива, который можно детям и тем, кто не употребляет спиртное, а затем у какой-то части напитка повышаете градус. Для смешивания с основой подходят:

водка,

коньяк,

джин,

ром.

Все, кроме водки, придаст дополнительные оттенки вкуса, так что имеет смысл поэкспериментировать и отыскать тот вариант, который понравится именно вам. Пропорции тоже рассчитываются индивидуально. Обычно для напитка средней крепости берут одну часть алкоголя и три части базы. Если хочется понизить градус — четыре части базы и одну часть спиртного. При таких пропорциях сохраняется отличный сливочный вкус — и даже алкогольный коктейль продолжает оставаться ароматным.

Готовить вкусное сливочное пиво — это просто. А универсальность напитка делает его любимым среди детей и взрослых. Он вполне может стать главным коктейлем для жаркого лета.