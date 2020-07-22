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17:00 22 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Сообщник луцкого террориста согласился помочь следствию

Правоохранители установили причастность харьковчанина к преступлению, произошедшему в Луцке.

Житель Харькова, которого задержали по обвинению в соучастии в организации теракта в Луцке, согласился сотрудничать со следствием. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил пресс-центр ГУ Нацполиции Харьковской области.

«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления», – указано в сообщении.

Отмечается, что найденное во время обыска дома сообщника оружие будет направлено на экспертизу.

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Тэги: Харьков, террорист, Луцк, сообщник

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