Сообщник луцкого террориста согласился помочь следствию
Правоохранители установили причастность харьковчанина к преступлению, произошедшему в Луцке.
Житель Харькова, которого задержали по обвинению в соучастии в организации теракта в Луцке, согласился сотрудничать со следствием. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил пресс-центр ГУ Нацполиции Харьковской области.
«В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления», – указано в сообщении.
Отмечается, что найденное во время обыска дома сообщника оружие будет направлено на экспертизу.
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