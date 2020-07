Стало известно о богатствах нового главы Нацбанка

Глава Национального банка Кирилл Шевченко дополнил декларацию за 2019 год коллекцией наручных часов, драгоценностями и счетами в зарубежных банках.

Об этом свидетельствуют данные его исправленной декларации как кандидата на должность главы НБУ.

В частности, в исправленной декларации Шевченко добавил три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии Шевченко.

Кириллу Шевченко принадлежат три единицы часов BREGUET.

Кроме того, жене главы НБУ принадлежат наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co., серьги и кольца из драгоценного металла, сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi.

В транспортных средствах Шевченко добавил квадроцикл Outlader Max LTD 1000R.

Семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 долларов, 9 741 евро, на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96 038 евро.

Глава Нацбанка также задекларировал наличные в размере 20 тыс. долларов, 105 тыс. гривен, 10 тыс. евро, а у жены — 15 тыс. евро, 27 тыс. долларов и 120 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кирилл Шевченко, среди прочего, задекларировал 14,594 млн гривен зарплаты в Укргазбанке в 2019 году и принадлежащий женеземельный участок в Феодосии (Крым).

В собственности главы Нацбанка и его жены Юлии Шевченко имеется квартира в Киеве площадью 304 кв.м, в пользовании — квартира в Киеве (72 кв.м), домовладение (280 кв.м) и земельный участок в Киево-Святошинском районе (2 500 кв. м).

Отдельно на жену главы НБУ записан земельный участок в Феодосии (Крым) площадью 1 200 кв.м.

Помимо зарплаты в Укргазбанке Шевченко задекларировал доходы от отчуждения недвижимого имущества (13 316 940 гривен), выплаты в Укргазбанке (173 439 гривен), дополнительное благо (214 258 гривен) и проценты в размере (426 458 гривен) и другие.

Глава НБУ также указал в декларации телевизор Loewe, автомобили (находятся в пользовании) Peugeot Partner 2016 года выпуска, Mercedes-Benz G 500 2012 года, Land Rover Range Rover 2013 года, а также катер Super Air Nautique G23.

16 июля Верховная Рада назначила главой Национального банка председателя правления «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы НБУ.