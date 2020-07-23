В Швеции священников-женщин стало больше, чем священников-мужчин

Количество женщин-священников в Швеции превысило число мужчин. Это произошло впервые за всю историю местной церкви.

«60 лет назад, в 1960 году, шведская церковь впервые рукоположила в сан священнослужителя женщину. Сегодня женщины составляют 50,1% от общего количества священников – впервые в истории шведской церкви», – говорится в сообщении «Шведского института».

В Швеции практикуют лютеранство – это одно из древнейших протестантских течений христианства, которое возникло в результате реформации католицизма еще в XVI веке.

В 1958 году шведский парламент принял закон, по которому позволил рукополагать в сан женщин, в том числе позволил им быть пастырями и епископами. В 1960 году шведская лютеранская церковь рукоположила первых трех женщин.

С 2009 года в стране начали регистрировать однополые браки. В том же году в сан епископа Стокгольма возвели лесбиянку – 55-летнюю Еву Брунне. Она стала первой в мире епископом-лесбиянкой и пятой женщиной-епископом в Швеции.

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