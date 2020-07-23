Знатока из «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к несовершеннолетним
В 2010-м и 2016 годах Михаил Скипский становился обладателем «Хрустальной совы» – приза, который вручают лучшему игроку «Что? Где? Когда?».
Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина рассказала в Twitter о домогательствах со стороны своего бывшего преподавателя и действующего знатока интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского.
Аренина отметив, что давно хотела, но не решалась поведать свою историю.
По словам девушки, Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой. В то время он был учителем географии и вел тренировки по «Что? Где? Когда?», которые посещала Аренина. Через какое-то время он начал звать ее пить кофе после уроков, что девушка воспринимала как дружбу. Скипский также постоянно отпускал «пошлые шутки» на уроках в адрес других учениц.
После одного из походов в кафе он «полез целоваться», после чего Аренина больше не ходила пить с ним кофе, а на его уроках «в основном хамила».
«Следующий эпизод случился в баре, где мы были с одноклассницей летом после 10 класса. Он трогал меня за ягодицу (опасное место!), звал нас к себе домой, мы не поехали», – рассказала журналистка. Она добавила, что была не единственной несовершеннолетней, с кем Скипский себя так вел, и в некоторых из этих случаев «заходило куда дальше».
В 18 лет у Арениной случился секс со Скипским, когда он уже не преподавал, и ей за это «очень стыдно».
В ответ ей стали писать другие девушки, которые, по их словам, тоже подверглись домогательствам со стороны знатока.
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