НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Религия
18:38 24 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В соборе Святой Софии проходит первый за 86 лет пятничный намаз

Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд станы – лишил собор в Стамбуле статуса музея.

Молитва продлится с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля. Все это время собор будет открыт для молящихся.

В пятничной молитве уже принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутрь из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, пустили не более 500 человек.

Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд станы – лишил собор в Стамбуле статуса музея.

Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Ее закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.

Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса.

Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор больше тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, оно было преобразовано в мечеть.

Источник:
Тэги: Святая София

Новости по теме

Дом активиста Шабунина сожгли – продажным судьям придется ответить

В четверг утром стала известна шокирующая новость – кто-то пытался поджечь дома председателя правления «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунина.

Афроамериканка рассказала о расовой дискриминации в фигурном катании

Американская фигуристка Мария Гербер заявила, что производители экипировки ориентируются только на белокожих спортсменов, не учитывая нужды темнокожих.

Что известно о полтавском террористе, захватившем в заложники полковника полиции

Захват заложника в Полтаве совершил местный житель Роман Скрипник. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за мелкие преступления.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
На вымогательстве полумиллиона долларов задержан «смотрящий» за городом под Киевом

19:19  Украина

В соборе Святой Софии проходит первый за 86 лет пятничный намаз

18:38  Мир

СМИ: Банда Стукало, Сороки и Павловой причастна к серии поджогов в Бузовой

17:18  Украина

Россия упростила получение гражданства для украинцев

17:11  Мир

Чехлы для iPhone 11 – надежная защита и оригинальный внешний вид

17:06  Мир

Геращенко заявил, что смерть Кучапина расследуют тщательно и со всех сторон

16:53  Украина

64-летний Мел Гибсон переболел COVID-19

16:43  Мир

В ВОЗ заявили, что еще не скоро удастся победить коронавирус

15:10  Мир

РПЦ начала строительство храма российских олимпийцев

14:43  Мир

Дом активиста Шабунина сожгли – продажным судьям придется ответить

13:11  Украина

Луческу назначили главным тренером «Динамо» – Блохин назвал это «плевком в душу»

12:21  Украина

Афроамериканка рассказала о расовой дискриминации в фигурном катании

15:10  Мир

Что известно о полтавском террористе, захватившем в заложники полковника полиции

14:41  Украина

Знатока из «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

14:11  Мир

В Швеции священников-женщин стало больше, чем священников-мужчин

13:28  Мир

СМИ назвали «самого бесполезного «слугу народа»

12:18  Украина

Китай отправил свою первую миссию на Марс

12:15  Мир

На вымогательстве полумиллиона долларов задержан «смотрящий» за городом под Киевом

19:19 Украина

В ВОЗ заявили, что еще не скоро удастся победить коронавирус

15:10 Мир

РПЦ начала строительство храма российских олимпийцев

14:43 Мир

Дом активиста Шабунина сожгли – продажным судьям придется ответить

13:11 Украина

Афроамериканка рассказала о расовой дискриминации в фигурном катании

15:10 Мир

Что известно о полтавском террористе, захватившем в заложники полковника полиции

14:41 Украина

Знатока из «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

14:11 Мир

В Швеции священников-женщин стало больше, чем священников-мужчин

13:28 Мир

Китай отправил свою первую миссию на Марс

12:15 Мир

Духовное управление мусульман Чечни объявило Госдеп США террористической организацией

11:07 Мир

Стало известно о богатствах нового главы Нацбанка

10:03 Украина

Новости | Слоты