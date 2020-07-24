В соборе Святой Софии проходит первый за 86 лет пятничный намаз

Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд станы – лишил собор в Стамбуле статуса музея.

Молитва продлится с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля. Все это время собор будет открыт для молящихся.

В пятничной молитве уже принял участие и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Тысячи верующих собрались перед началом коллективной молитвы на площади перед собором. Внутрь из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, пустили не более 500 человек.

Это стало возможным после того, как Госсовет Турции – высший административный суд станы – лишил собор в Стамбуле статуса музея.

Госсовет Турции аннулировал решение правительства от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей 10 июля. До 1934 года это сооружение использовалось как мечеть. Ее закрыл основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк.

Исламистская оппозиция всегда требовала возвращения зданию культового статуса.

Современное здание собора Святой Софии построено к 537 году. Собор больше тысячи лет был крупнейшим христианским храмом в мире. В 1453 году, после турецкого завоевания Константинополя, оно было преобразовано в мечеть.

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