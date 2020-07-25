Стало известно, с кем вернувшийся на ринг Майк Тайсон проведет первый бой

Бывший абсолютный чемпион мира вернется в ринг с поединком против также бывшего обладателя поясов в четырех весовых категориях.

Рой Джонс-младший, который, кроме американского, имеет российское гражданство, в социальных сетях подтвердил эту информацию и даже назвал дату поединка против Железного Майка – 12 сентября.

«Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки состоится. Я всегда был готов, и на этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично», – отметил 51-летний боксер.

Ранее сообщалось, что бой будет продолжаться восемь раундов.

Напомним, Джонс выступал с 1989 по 2018 год включительно. За это время он последовательно завоевывал чемпионские пояса в средней, второй средний, полутяжелой и в тяжелой весовых категориях.

Отметим, что Тайсон старше Джонса на три года.

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