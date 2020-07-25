Олимпийский чемпион пошел за грибами и погиб

Борец вольного стиля и самбист Александр Иваницкий найден в реке в Московской области. Три дня назад он ушёл за грибами и исчез.

Александр Иваницкий также был четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом СССР



Ему было 82 года.

Иваницкий – олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года в тяжелом весе. Он был четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом СССР.

После завершения спортивной карьеры он работал журналистом, возглавлял спортивную редакцию Центрального советского телевидения, комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве, работал на телеканале РТР и преподавал на факультете журналистики МГУ.

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