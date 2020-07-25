Чиновник геммологического центра попался на взятке
Правоохранители задержали мужчину «на горячем», когда он получал вторую часть взятки за выдачу «нужной» выписки из госреестра.
В Киевской области главу одного из отделов Государственного геммологического центра поймали при получении взятки за выдачу выписки из реестра о регистрации собственных и торговых названий с месторождений Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 25 июля.
«Руководитель одного из отделов геммологического центра, используя свое служебное положение, требовал и получил „вознаграждение“ в сумме 3 тыс. долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины», – сказано в сообщении.
«Задержали чиновника на «горячем» – во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США», – добавляют в полиции.
Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения чиновнику. Меру пресечения для него изберет суд.
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