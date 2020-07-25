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17:00 25 Июля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чиновник геммологического центра попался на взятке

Правоохранители задержали мужчину «на горячем», когда он получал вторую часть взятки за выдачу «нужной» выписки из госреестра.

В Киевской области главу одного из отделов Государственного геммологического центра поймали при получении взятки за выдачу выписки из реестра о регистрации собственных и торговых названий с месторождений Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 25 июля.

«Руководитель одного из отделов геммологического центра, используя свое служебное положение, требовал и получил „вознаграждение“ в сумме 3 тыс. долларов за выдачу выписки из реестра Государственного геммологического центра Украины о регистрации собственных и торговых названий драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней из месторождений Украины», – сказано в сообщении.

«Задержали чиновника на «горячем» – во время получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,5 тыс. долларов США», – добавляют в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении подозрения чиновнику. Меру пресечения для него изберет суд.

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Тэги: Киев, чиновник, геммологический центр

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