Трамп снизит стоимость лекарств в США

Дональд Трамп издал указы, которые позволят импортировать дешевые препараты из Канады. У фармкомпаний США теперь есть месяц, чтобы предложить альтернативу.

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа с целью снизить цены на лекарства в стране. Об этом сообщает The Hill в субботу, 25 июля.

«Подписанные Трампом указы создают условия, чтобы штаты смогли планировать импорт дешевых препаратов из Канады», – сказано в публикации.

Также предусматривается ликвидация системы скидок для посредников, которые отныне автоматически должны получать клиенты в конечной стоимости препаратов. Другие требования направлены на уменьшение цены на инсулин, а также регуляцию стоимости лекарств для страховых компаний.

Трамп подчеркнул, что начало действия его указов задержаны до 25 августа, чтобы дать возможность руководителям фармацевтических производств, выступают категорически против этой идеи, предложить альтернативу.

Также Трамп анонсировал встречу с руководителями лекарственных компаний в следующий вторник в Белом доме.

Тэги: США, цена, лекарства, медикаменты, Трамп